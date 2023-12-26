مناقشة التحديات التربوية بجعلان بني بو علي

جعلان بني بو علي ـ من جمعة الساعدي:

ناقش مجلس أولياء أمور الطلبة بولاية جعلان بني بو علي في اجتماعه الثاني للفترة الحالية التحدِّيات التربوية التي تواجه مدارس الولاية ضِمْن أداء رسالتها التربوية والعلمية. ترأَّس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس. واستضاف المجلس عبدالله بن علي الفوري المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية. وطُرح في اللقاء عدد من النقاط أهمها مناقشة الكثافة الطلابية في بعض الفصول المدرسية وإيجاد الطُّرق التي تخفف من الضغط عليها وفق المقترح الذي أبداها الحضور وخصوصًا في المدارس التي تقع بمركز الولاية. كما تم إقرار محضر الاجتماع السابق. كما تضمَّن الاجتماع التعريف بخطَّة الوزارة في مجال إضافة وتوسعة المباني المدرسية أو إنشاء مدارس جديدة. وقال المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية إنَّ من ضِمن البرنامج مدرستين جديدتين في الولاية جاهزتين.

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