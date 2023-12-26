التوعية بمخاطر الجرائم

مسقط ـ «الخليج 365»:

تشارك الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في معرض أسبوع النزيل الخليجي الموَحَّد لهذا العام 2023م بركن يتضمن منشورات وكتيبات توعوية لتعريف الزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الجرائم بمختلف أنواعها ومخاطرها وكيفية التصرف عند التعرض لها. يستمر المعرض الذي تنظمه الإدارة العامة للسجون بالمركز التجاري «مول عمان» ويحمل شعار (لنفتح أمامهم الأمل والعمل) لغاية 28 ديسمبر.

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