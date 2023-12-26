تعزيز التعاون فـي مجالات حقوق الإنسان

مسقط ـ «الخليج 365»:

التقى الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالدكتورة عالية بنت هلال السعدية رئيسة جمعيَّة الاجتماعيين العُمانية، وبحث معها تعزيز أوْجُه التعاون بين اللجنة والجمعية في مختلف المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. في بداية اللقاء عرَّف رئيس اللجنة بعمل اللجنة، والاختصاصات المنوطة بها، واستعرض جانبًا من جهودها في مجال الرصد وتلقِّي البلاغات، والتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وأبدى استعداد اللجنة للتعاون مع الجمعية في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبها عرَّفت رئيسة جمعية الاجتماعيين العُمانية بعمل الجمعية، والبحوث والدراسات الميدانية التي تقوم بها، والجهود التي تبذلها لاستثمار الخبرات العلمية للمختصين في علم الاجتماع، والعمل الاجتماعي. حضر اللقاء سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة، والدكتور يحيى بن محمد الهنائي عضو اللجنة، ولبيبة بنت محمد المعولية عضو اللجنة، وعدد من المختصين باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

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