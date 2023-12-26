عبدالله الحكماني يفوز بالمركز الأول فـي المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمصر

القاهرة ـ العُمانية: حصل المتسابق العُماني الحافظ عبدالله بن سعيد الحكماني على المركز الأول في الفرع الرابع بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، الذي كان في حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة. وتضمُّ المسابقة ستة فروع، وقد بلغ إجمالي المشاركين فيها أكثر من مئة متسابق من أربع وستين دولة، مع محكمين من تسع دول منها سلطنة عُمان. وقد سبقت المشاركة إقامة برنامج تأهيلي للمتسابقين قبل الخوض في فعاليات المسابقة العالمية حرصًا على الإعداد الجيِّد وإبراز حفظة كتاب الله من أبناء سلطنة عُمان عالميًّا. وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان في المسابقات الدولية للقرآن الكريم تحكيمًا وتسابقًا ضِمن أولوياتها في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتشجيعًا لحفظ كتاب الله وتفسيره، وفهم معانيه ومقاصده.

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