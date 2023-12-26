بحث الموضوعات العسكرية المشتركة مع قطر

مسقط ـ «الخليج 365»:

استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السُّلطانية العُمانية أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة العميد الركن خالد هزيم المالكي مستشار رئيس الأركان للشؤون العسكرية والأمنية بدولة قطر الشقيقة والوفد العسكري المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا. وقد رحَّب اللواء الركن بحري قائد البحرية السُّلطانية العُمانية بالضيف، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين الجانبين. حضر المقابلة العميد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي رئيس مركز الأمن البحري.

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