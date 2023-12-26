ذي يزن يرعى تخريج ضباط من كلية السلطان قابوس العسكرية

– الجيش السلطاني العماني يحتفل بتخريج دفعة من الضباط المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة

– تسليم سيف الشرف للحاصل على المركز الأول على مستوى الدورة

مسقط ـ «الخليج 365» :

احتفل الجيش السُّلطاني العُماني صباح أمس بتخريج دَوْرة الضبَّاط المرشَّحين ودَوْرة الضبَّاط الجامعيين والخدمة المحدودة من كلِّية السُّلطان قابوس العسكرية، وذلك على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة، برعاية صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب. وبهذه المناسبة المَجيدة، قدَّم الجيش السُّلطاني العُماني عرضًا عسكريًّا متنوعًا جسَّد مهارة منتسبيه، وأبرز الاهتمام الكبير والرعاية السَّامية التي يحظى بها الجيش السُّلطاني العُماني من لدُن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.

بدأت مراسم الاحتفال بالتحيَّة العسكرية لصاحب السُّمو السَّيد راعي المناسبة، وعزفت فرقة موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني السَّلام السُّلطاني، بعدها استأذن قائد الطابور صاحب السُّمو السَّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين، عقب ذلك قدَّم الخرِّيجون استعراضًا عسكريًّا بالمشاة العسكرية مرورًا من أمام المنصَّة الرئيسية لميدان الاحتفال تتقدمهم راية كلِّية السُّلطان قابوس العسكرية، ثم تقدَّم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام.

بعد ذلك سلَّم صاحب السُّمو السَّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب راعي الاحتفال سيف الشرف للضابط المرشَّح مصطفى بن حمد السمري من الجيش السُّلطاني العُماني الحاصل على المركز الأول على مستوى دَوْرة الضبَّاط المرشَّحين، ثم جرت مراسم تسلُّم وتسليم راية كلِّية السُّلطان قابوس العسكرية، حيث قامت مجموعة حملة الراية بِدَوْرة الضبَّاط المرشَّحين المتخرِّجة بتسليمها إلى مجموعة حملة الراية بالدَّوْرة الحالية، والتي أقسَم منتسبوها على صونها وإبقائها عالية خفَّاقة، ثم عُزفَ سلام العَلم وطاف حملة الراية بها بين صفوف دَوْرتهم.

عقب ذلك ردَّد الخرِّيجون نشيد الجيش السُّلطاني العُماني، وأدّوا قَسَم الولاء ونداء التأييد، وهتفوا ثلاثًا بحياة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ. كما أدَّى طابور الخرِّيجين التحيَّة العسكرية، وعزفت الموسيقى السَّلام السُّلطاني، وتقدَّم قائد الطابور مستأذنًا سُموَّه بالانصراف، حيث مرَّ الطابور من أمام المنصَّة الرئيسية مؤدِّيًا التحيَّة العسكرية لصاحب السُّمو السَّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب راعي الاحتفال. ثم قدَّمت فرقة موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني مقطوعات ومعزوفات موسيقية متنوِّعة، وعرضًا موسيقيًّا عسكريًّا اشتمل على العديد من التشكيلات التي جسَّدت القدرات والمهارات العالية التي يتمتع بها منتسبو الفرقة، كما قامت الموسيقى بتشكيل شعار سلطنة عمان ورقم الدَّورة المتخرِّجة يتوسطه اسم صاحب السُّمو السَّيد راعي المناسبة. حضر الاحتفال عدد من أصحاب السُّمو والمعالي، وقادة قوَّات السُّلطان المُسلَّحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المُكرَّمين وأصحاب السعادة، وعدد من القادة المتقاعدين، وعدد من كبار الضبَّاط بقوَّات السُّلطان المُسلَّحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من كبار الضبَّاط المتقاعدين من الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة والصَّديقة بسلطنة عُمان، وجمع من منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني، وأولياء أمور الضبَّاط الخرِّيجين.

تجدر الإشارة إلى أنَّه شارك في دَوْرة الضبَّاط المرشَّحين ودَوْرة الضبَّاط الجامعيين والخدمة المحدودة إلى جانب ضبَّاط من الجيش السُّلطاني العُماني عدد من الضبَّاط من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ورئاسة أركان قوَّات السُّلطان المُسلَّحة، وسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوَّة السُّلطان الخاصَّة، وشُرطة عُمان السُّلطانية، والأجهزة الأمنية، وشؤون البلاط السُّلطاني، إضافة إلى مشاركة ضبَّاط مرشَّحين من القوَّات المُسلَّحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.