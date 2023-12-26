تسليم شهادات الدبلوم لخريجي كلية السلطان قابوس العسكرية

مسقط ـ العُمانية: سلَّم أمس اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السُّلطاني العُماني بميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية لخرِّيجي كلِّية السُّلطان قابوس العسكرية، كما سلَّم الجوائز التقديرية لأوائل الضبَّاط الخرِّيجين؛ وذلك بمناسبة احتفال الجيش السُّلطاني العُماني بتخريج دَوْرة الضبَّاط المرشَّحين ودَوْرة الضبَّاط الجامعيين والخدمة المحدودة.

وهنَّأ قائد الجيش السُّلطاني العُماني الضبَّاط الخرِّيجين على أدائهم المتميز في حفل تخرُّجهم والذي ترجم الجهود التي بذلت للوصول بهم إلى هذا المستوى المشرِّف، مباركًا لهم نيل الثقة السَّامية الكريمة من لدُن جلالة القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ حاثًّا إياهم على بذل الجهد والعطاء والتفاني في أداء مهامهم وواجباتهم، متمنيًا لهم كلَّ التوفيق والنجاح. حضر المناسبة عدد من كبار الضبَّاط بالجيش السُّلطاني العماني والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الملحقين العسكريين بسفارات الدول الشقيقة بسلطنة عُمان، وجمع من أولياء أمور الخرِّيجين.

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