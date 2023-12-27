استعراض دور الأخصائي الاجتماعي فـي دعم ورعاية المبتكرين

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجلسة السادسة من مقهى الابتكار، التي تناولت دَوْر الأخصائي الاجتماعي في دعم ورعاية المبتكرين، وذلك من خلال استضافة سماح بنت حمد الشكيلية أخصائية اجتماعية بمدرسة أحمد بن ماجد الخاصة، وذلك بمجمَّع الابتكار مسقط. في بداية الجلسة قدَّمت سماح الشكيلية نبذة عن دراستها الاستطلاعية التي أتَتْ بهدف التعرف على ما يقدَّم للمبتكرين من خدمات، وما يواجههم من صعوبات، مبيِّنةً سبب اتجاهها لهذا الموضوع نظرًا لندرة الدراسات المتعلقة بهذا المجال في أدبيات الخدمة الاجتماعية، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات النفسية والاجتماعية والمادية والتسويقية التي تواجه المبتكرين في سلطنة عُمان، والتعرف على مدى حاجة المبتكرين لوجود أخصائي اجتماعي لمساعدتهم على تذليل المعوقات. وشملت الدراسة مجموعة من المبتكرين، ومجموعة أخرى من المسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة بمجال الابتكار، وكانت المقابلات المفتوحة هي الأداة الأساسية لجمع البيانات، وتضمنت الدراسة عدة محاور من أهمها: التعرف على البرامج والحلقات المقدمة للمبتكرين، وأعداد المبتكرين المسجلين، والتعرف على الصعوبات والمعوقات الحقيقية التي تواجههم. وأوصت الدراسة بأهمية توفير الدعم المادي للمبتكرين، والمخصصات المالية المتعلقة بالمشاريع الابتكارية، وتسهيل الإجراءات على المبتكرين عند تسجيل براءات اختراعهم، وضرورة توفير أخصائي اجتماعي يذلل مشكلات المبتكرين ويساعدهم على مواجهة الضغوطات النفسية والاجتماعية، وتحفيز المبتكرين بشكل معنوي ومادي من قبل المؤسسات الداعمة واحتضان مشاريعهم، ومتابعة سير أداء المبتكر حتى بعد انتهاء فوزه في المسابقة، وتوفير مختصين في مختلف المجالات التي تدعم أعمال المبتكرين وتهيئة البيئة المناسبة لمتابعة ابتكاره، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على مجال الابتكار وإبراز أهميته وذلك من خلال البرامج التوعوية لبثِّ ثقافة الابتكار في المجتمع.