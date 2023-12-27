رئيس مجلس الدولة يتسلم رسالة من مجلس الشيوخ الكازاخستاني

مسقط ـ «الخليج 365» :

تسلم معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رسالة رسمية موجهه من معالي ماولين أشيمبا رئيس مجلس الشيوخ ببرلمان كازاخستان، وذلك خلال استقباله أمس، سعادة السفير نجم الدين محمد علي سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان.

وفي مستهل اللقاء رحب معالي الشيخ الرئيس بسعادة السفير، مشيدا بعمق وتطور العلاقات الثنائية في شتى المجالات بين البلدين الصديقين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه-. وتم خلال اللقاء التطرق إلى أطر التعاون المشتركة وخاصة في مجالات العمل التشريعي مع المجالس النظيرة. فيما أشاد السفير بتميز العلاقات مع سلطنة عمان ودورها الريادي مع مختلف دول العالم، متمنياً لها ولشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

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