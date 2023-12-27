مرسومان سلطانيان بالتصديق على تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واتفاقية مع روسيا

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:
مرسوم سلطاني رقم (88 / 2023)
بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الموقعة في جدة بتاريخ 3 من نوفمبر 1999م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصـاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر في: 13 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
الموافـق: 27 من ديسمبر سنة 2023 م
مرسوم سلطاني رقم (89 / 2023)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 8 من يونيو 2023 م، والبروتوكول الملحق بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، والبروتوكول الملحق بها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
الموافـق: 27 من ديسمبر سنة 2023 م .
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