مناقشة تنمية وتطوير المحافظات والنهوض بمستوى الإدارة المحلية

مسقط ـ العُمانية: اجتمع معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرُ الداخلية صباح أمس بأصحابِ السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين بديوان عام وزارة الداخلية. وقد رحّب معاليه بالمحافظين مثمّنًا جهودهم خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير المحافظات والنهوض بمستوى الإدارة المحليــة، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل بما يتماشى مع الرؤية السّامية لجلالةِ السُّلطـان المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ المتعلقة بالمحافظات مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى المواطنين وتلمّس احتياجاتهم من خدمات بما يعكس تحسين معيشتهم.

كما أشاد معالي السّيد وزير الداخلية بما توصّلت إليه ندوة المجالس البلدية التي عُقدت مطلع هذا الأسبوع من توصيات، وحثّ على ضرورة الاستفادة من نتائجها بما يخدم عمل هذه المجالس والنهوض بأدوارها التنموية والمجتمعية. وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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