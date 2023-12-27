«البحوث التربوية» يؤكد أهمية نشر ثقافة البحث العلمي وتطوير الابتكار

مسقط ـ «الخليج 365»:

اختتمت مساء أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال (ملتقى البحوث التربوية)، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم، ممثَّلةً بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمُعلِّمين، وبمشاركة متحدِّثين دوليين من كُلٍّ من: المنظَّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظَّمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وجامعة السُّلطان قابوس، وبمشاركة أكثر من (300) من المختصين والمعنيين بمجال البحوث والدراسات في وزارة التربية والتعليم، والهيئة التعليمية. ضمَّ الملتقى (72) ورقة بحثية تنوَّعت بين بحث إجرائي، ورسائل ماجستير ودكتوراه، وأوراق بحثية منشورة في دَوْريات علمية محكمة عربية وأجنبية، على مدى ثلاثة أيام.

وخرج المشاركون من الملتقى بعدَّة مقترحات من أهمها: الدعوة إلى استمرارية عقد ملتقى البحوث التربوية؛ تعزيزًا للباحثين على مواصلة جهودهم في مجالات البحث العلمي.

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