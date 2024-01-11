اخبار السعوديه

السعودية | الخليج 365_الرياض توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة …...
السعودية | كتلة باردة تؤثر على شمال المملكة وأجزاء من الوسط تنخفض معها درجات الحرارة الأيام القادمة ولا يستبعد تكوّن الصقيع
السعودية | الخليج 365 - متابعات تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن يتأثر شمال المملكة العربية السعودية، بموجة باردة نهاية الأسبوع تتسبب في انخفاض درجات الحرارة لما دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك) بدءًا من يوم الخميس؛ بحيث …...
طقس المملكة.. انخفاض بدرجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. ...
"خدمات الحج والعمرة" يبحث فرص النمو والابتكار لراحة ضيوف الرحمن
استعرضت الجلسات الحوارية لليوم الثالث في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "الطريق إلى النسك"، أهم الفرص التي تسهم في إثراء تجربة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الجهات إلى المضي قدمًا في سبيل تقديم أفضل الخدمات. وعلى صعيد متصل، أسهم تطور التقنية واستخداماتها المتعددة في تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية،...
أتربة مثارة على اجزاء من الرياض.. إليك موعدها وأماكنها
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أتربة مثارة اليوم الخميس، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 5 مساء. ويشمل التنبيه: الأفلاج والحريق والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة، تصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات. الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض...