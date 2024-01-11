اخبار السعوديه

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. ...

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