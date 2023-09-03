نقل مواطن بالإخلاء الطبي الجوي من "دبي" للمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت القنصلية العامة في دبي بدولة الإمارات الشقيقة، اليوم، أنها قامت بمتابعة نقل مواطن، بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.

وقالت القنصلية: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي، بمتابعة نقل مواطن، بالتعاون مع طائرة الاخلاء الطبي الجوي إلى المملكة، بإشرافٍ مباشرٍ من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين.

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