انت الان تتابع دقائق قد تكون مؤذية.. "الصحة" توضح أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الصحة أن أبرز أعراض الإصابة بضربة الشمس، تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 41 مئوية خلال فترة قصيرة.

ولفتت "الصحة" في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، إلى أنه بمجرد الإصابة بضربة الشمس وخلال فترة وجيزة بين 10 إلى 15 دقيقة ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 109 فهرنهايت "41 مئوية".

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