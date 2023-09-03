انت الان تتابع 20 يوماً وينتهي الصيف.. "فلكية جدة": ليلٌ مبكر واعتدالٌ مع "قمر الحصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
03 سبتمبر 2023, 10:43 صباحاً
أكّدت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال شهر سبتمبر الجاري ينتهي فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويبدأ الليل في وقتٍ مبكرٍ، خاصة في وقتٍ لاحقٍ من الشهر بالتزامن مع عودة كوكبَي المشتري وزحل إلى سماء المساء، وستكون الليالي أقصر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتزداد دفئاً مع انتهاء فصل الشتاء.
وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أن فصل الخريف يبدأ في النصف الشمالي أو الربيع في النصف الجنوبي في 22 أو 23 سبتمبر اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه على كوكب الأرض؛ حيث سيشهد نصفا الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي كميات متساوية تقريباً من ضوء النهار والليل في ذلك اليوم، بعد ذلك حتى 21 ديسمبر سينخفّض قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي تدريجيًا من الكرة الأرضية مع قصر ساعات النهار، وفي الوقت نفسه فإن رحلة الشمس اليومية عبر السماء ستصبح أعلى فأعلى في النصف الجنوبي مع زيادة ساعات النهار.
وأضاف، أن القمر سيصل طور البدر في 29 سبتمبر، وسيكون قمر الحصاد لأنه يحدث خلال عشرة أيام من الاعتدال الخريفي، ولا تزال الكويكبات النجمية الصيفية في النصف الشمالي للكرة الأرضية تشاهد في سماء المساء المبكر، إضافة إلى ذلك يرصد كوكب زحل بلمعانه المتوسط، حيث يشاهد بالأفق الجنوبي الشرقي بعد شفق المساء مباشرةً وسيكون من السهل التعرُّف عليه لأنه ألمع جرم سماوي يشبه النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 يوماً وينتهي الصيف.. "فلكية جدة": ليلٌ مبكر واعتدالٌ مع "قمر الحصاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.