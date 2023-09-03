انت الان تتابع تطبيق "جوجل فوتوز" يحصل على مزايا وتقنيات جديدة بنظام "أندرويد 14".. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 10:44 صباحاً

حصل تطبيق "جوجل فوتوز" على مزايا وتقنيات جديدة في نظام "أندرويد 14"، أبرزها دعم جودة صور فائقة الدقة. وأوضحت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "جوجل فوتوز" سيحصل في "أندرويد 14" على دعم تنسيق "ألترا إتش دي آر" للصور، والمتوافقة تمامًا مع صور JPEG القياسية. ووفق هذه الطريقة الجديدة، سيعرض النظام صور SDR على شاشات لا تدعم تقنية HDR، لكن الألوان والتباين ستظهر عند عرضها على لوحة تدعم تقنية HDR. هذه في الواقع ميزة رائعة جدًّا؛ لأنها ستسمح لك بالاستفادة الكاملة من شاشتك الحديثة وإعداد الكاميرا على أحدث هاتفك وعرض صورك بجودة رائعة مع الاحتفاظ بتنسيق JPEG. وبهذه الطريقة، يمكنك إرسال تلك الصور عبر رابط "جوجل فوتوز" وسيظل من الممكن رؤيتها حتى على شاشة SDR القياسية.

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