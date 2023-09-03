طقس العاصمة المقدسة يخالف التوقُّعات.. لا أمطار وشمس ساطعة طيلة النهار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 1:45 مساءً

خالفت أجواء العاصمة المقدسة، توقُّعات المركز الوطني للأرصاد حول الطقس المتوقع لليوم الأحد؛ إذ خلت أجواء العاصمة المقدسة من الأمطار. كما كانت أشعة الشمس في أغلب الأوقات ساطعة دون أن تحجبها الغيوم، فيما بدأت بعض الغيوم في التشكل مع ساعات العصر. وكان المركز الوطني أصدر إنذارًا أحمر للحالة الجوية اليوم الأحد، على العاصمة المقدسة، تبدأ بأمطار غزيرة ورياح نشطة مع انعدام في مجال الرؤية، ويصاحبه جريان السيول؛ وهو ما خالفته أجواء العاصمة المقدسة.

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