انت الان تتابع إسرائيل.. نتنياهو يدعو لطرد الإريتريين الضالعين في اشتباكات تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب "تشمل الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها".

وقال نتنياهو في مستهلّ جلسة الحكومة الخاصة لمناقشة قضية طالبي اللجوء الأفارقة وأحداث الشغب في تل أبيب: "التسلل غير القانوني الهائل إلى إسرائيل من أفريقيا، يشكّل تهديدًا حقيقيًّا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقمنا بكبح جماح هذا التهديد من خلال بناء السياج. لقد شمل بناء السياج التغلب على معارضة المؤسسة الأمنية والمعارضين السياسيين، وعندما أتممناه أوقفنا التسلل بالكامل، وأنا فخور بأن الحكومات تحت قيادتي فعلت ذلك".

وتابع: "تبقى هناك مشكلة الذين دخلوا قبل اكتمال السياج، وهم بعشرات الآلاف. أردنا المزيد، واقترحنا سلسلة من الإجراءات، وللأسف تم رفضها جميعًا من قبل المحكمة العليا".

وأكد: أنه "لا تزال هناك مشكلة خطيرة مع المتسللين غير الشرعيين في جنوب تل أبيب وفي أماكن أخرى، لكن ما حدث بالأمس كان تجاوزًا للخط الأحمر. هذه أعمال شغب، وهذا سفك دماء، وهذه أعمال شغب لا يمكننا قبولها".