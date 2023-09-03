انت الان تتابع "السديس": الرئاسة ستستمر في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة لتجويد الأداء في المجالات الدينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 1:53 مساءً

أكد رئيس الشؤون الدينية الدكتور عبدالرحمن السديس أن المرأة السعودية في جميع قطاعات رئاسة الشؤون الدينية حققت إنجازات تاريخية كبرى ومشرفة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين دينيًا، حيث سخرت رئاسة الشؤون الدينية كوادرها البشرية النسائية لتعظيم رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم . وقال الشيخ السديس في أول لقاء مع القيادات النسائية لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام عن بعد إن الرئاسة ستستمر في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة لتجويد الأداء في المجالات الدينية وتحقيق الأثر لرسالة الحرمين الوسطية الدينية . ونوه رئيس الشؤون الدينية بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وعضيده المبارك، سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله مؤكدًا أن المرأة السعودية حققت خطوات تاريخية متناسقة مع قيم الإسلام النبيلة الوسطية، وفقًا لرؤية 2030 وخاطب رئيس الشؤون الدينية قائلاً: "لقد أثبتن بفضل الله كفاءة وجدارة لخدمة القاصدات دينيًا وتحقيق أفضل الممارسات المعيارية للحرمين دعويا وإثراء تجربتهن الدينية. وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تتويج المرأة وإعطائها الفرص الكاملة لقيادة العمل في المنظومة الدينية والدعم بالكفاءات والطاقات المؤهلة وضخ الدماء الجديدة التي تتمتع بالكفاءة الدينية العلمية. وختم بقوله إن تعزيز ثقافة الابتكار وأنسنة الخدمات الدينية النسائية والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي الديني لتحقيق التكامل والريادة الدينية العالمية النسائية وتبني قيم التسامح والوسطية سيحظى بالألوية في المرحلة القادمة.

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