انت الان تتابع رودي غاليتي: سيرجيو راموس غيّر رأيه حول مفاوضات الاتحاد.. تعرف على وجهته القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 8:12 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن تطور كبير في مفاوضات الاتحاد مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق. وكتب غاليتي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "x " أن راموس بعد أن أعطى موافقته الشفهية للاتحاد بالأمس قد غيّر رأيه. وقال الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات إن اللاعب اتفق مع أشبيلية الإسباني على الانضمام لصفوفه وتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة لإكمال عملية الانتقال.

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