سقوط 23 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا بالحسكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 8:37 مساءً

أسفرت اشتباكات اليوم الأحد في شمال شرق سوريا بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا عن سقوط 23 قتيلاً بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي التفاصيل، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: "قُتل 18 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا، وخمسة من الجيش السوري، في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل إلى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي".. لافتًا إلى إصابة آخرين. وأفاد المصدر بإصابة أكثر من 20 عنصرًا من صفوف الفصائل، والعدد مرشح للارتفاع؛ لوجود إصابات خطيرة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". وشهدت محاور في العريشة والمبروكة والطويلة وتل طويل خلال اليوم الأحد اشتباكات عنيفة، استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد عملية تسلل نفَّذتها فصائل موالية لتركيا، قابلها شن عمليات مباغتة من قِبل مجلس تل تمر العسكري، وقصف مدفعي من قِبل الجيش السوري؛ الأمر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، وفق المرصد.

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