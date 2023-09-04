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انت الان تتابع لبدء معسكر مواجهتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. بعثة الأخضر تصل نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
03 سبتمبر 2023, 8:49 مساءً
وصلت بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، استعداداً لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في مدينة نيوكاسل خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر، وسيخوض خلالها مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت الرياض ظهر اليوم الأحد من مطار الملك خالد الدولي. وفي كان وداع البعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.
من جهة أخرى، يدشن الأخضر غداً الاثنين تدريباته على ملعب فندق سلاي لي، في حصة تدريبية مغلقة.
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