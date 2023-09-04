شكرا لقرائتكم عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت القوات الجوية عروضًا جوية مذهلة في معرض أثينا الدولي للطيران 2023. قد يهمّك أيضاً طائرتان تايفون وقالت وزارة الدفاع في منشور عبر منصة إكس: القوات الجوية تقدم عروضًا جوية بطائرتين من نوع تایفون وطائرات فريق الصقور السعودية في معرض أثينا الدولي للطيران 2023. عروض مذهلة ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة توثق العروض المذهلة في سماء أثينا، خلال فعاليات معرض أثينا الدولي للطيران 2023.