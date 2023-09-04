الارشيف / اخبار السعوديه

عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت القوات الجوية عروضًا جوية مذهلة في معرض أثينا الدولي للطيران 2023.

قد يهمّك أيضاً

إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان
وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم

طائرتان تايفون

وقالت وزارة الدفاع في منشور عبر منصة إكس: القوات الجوية تقدم عروضًا جوية بطائرتين من نوع تایفون وطائرات فريق الصقور في معرض أثينا الدولي للطيران 2023.

عروض مذهلة

ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة توثق العروض المذهلة في سماء أثينا، خلال فعاليات معرض أثينا الدولي للطيران 2023.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا