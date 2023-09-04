شكرا لقرائتكم 5 مزايا نظامية للموظف بالورديات الليلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني، المزايا التي يمنحها نظام الموارد البشرية للموظف بنظام الورديات الليلية.

وقال العريني، خلال لقائه عبر أثير العربية إف إم: إن النظام يوفر مزايا وتعويضات إضافية للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية.

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وسيلة مواصلات

وأكمل، أن تلك المزايا تشمل إلزام صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات للموظف حال وجود خطورة عليه أثناء القيادة الليلية، مع إعطائه بدلًا إضافيًّا حال عدم توفيرها.

حماية الحقوق

وأردف العريني، أن صاحب ملزم بتوفير مقابل مناسب للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية مع حماية حقوقه في الترقيات واحتساب الخدمة وساعات العمل التي يؤديها.