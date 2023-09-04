بينهم رائد الفضاء الإماراتي "النيادي".. هبوط مركبة دراغون التي تُقِل طاقم مهمة "كرو- 6"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 5:24 صباحاً

هبطت مركبة دراغون التي تُقِل طاقم مهمة "كرو- 6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الاثنين، على الأرض. وبعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من مائتي تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء؛ يعود "النيادي" إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، وتجربة شخصية يمكن أن تكون نبراسًا لعشاق اقتحام الفضاء الخارجي. وتُعد مَهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

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