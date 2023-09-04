انت الان تتابع "الأرصاد" تكشف عن كميات الأمطار المسجّلة على 4 مناطق أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 5:34 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي سجّلتها المناطق خلال الـ 12 ساعة، وذلك من صباح يوم أمس الأحد حتى التاسعة مساءً من اليوم نفسه في كل من: مكة المكرّمة وعسير والباحة والمدينة المنوّرة. وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمناطق، سجّلت 4 محطات بمكة المكرّمة كميات أمطار تراوحت بين 0.2 ملم و11.0 ملم. وفي عسير، سجّلت 5 محطات كميات أمطار بين 0.2 و46 مم، كما سجّلت الباحة في بلجرشي أمطاراً بلغت 3.4 مم. وسجّلت المدينة المنوّرة في وادي الفرع كمية أمطار 3.8 مم.

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