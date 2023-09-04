انت الان تتابع بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة رضيع من تشوه خلقي نادر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية جراحية لإنقاذ طفل مصاب بتشوه خلقي نادر جداً، حيث يصيب طفلا واحدا بين كل 100 ألف مولودا حديثا ، ويعرف باسم " Hernia of The Cord With Patent Urachus " وهو عبارة عن عيب تخلقي يكمن في توسع الحبل السري واتصال بعض الأعضاء به، ذكرت ذلك الدكتورة فاطمة جعفر المبيوق استشارية جراحة الأطفال، رئيس الفريق الجراحي المعالج.

والتي أضافت بأنه فور ولادة الطفل لوحظ خروج بعض الأعضاء من البطن عن طريق فتحة بالحبل السري ، وعلى الفور تم استدعاء فريق جراحة الأطفال، والذي أخضعه مباشرة للفحص السريري، وتبين وجود ناسور بالبطن بين المثانة البولية والسرة، تسبب في إصابة الطفل بالتهابات المثانة والمسالك البولية، وبعض الأورام التي من الممكن أن تنشأ في المستقبل إذا لم يتم اصلاحه.

وقالت الدكتورة فاطمة أنه تم تحويل الطفل مباشرة لغرفة العمليات، وإجراء العملية التي استغرقت ساعتين، حيث تم استكشاف للبطن عبر الحبل السري المتوسع بقياس 3 سم ، واتضح أن المثانة البولية متصلة مع الحبل السري بواسطة ناسور خلقي (Urachus) يؤدي إلى خروج البول عن طريق السرة ، وقد تم إصلاح الناسور وترميم المثانة جراحياً، بالإضافة إلى وضع قسطرة لتصريف البول عن طريق الإحليل، تبع ذلك ترميم جدار البطن وتجميل السرة.