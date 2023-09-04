شكرا لقرائتكم برنامج أمني خليجي شامل للنساء بـ السجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت المديرية العامة للسجون ممثلة بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي، البرنامج الأمني الشامل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع، بمشاركة متدربات ضمن تعاون المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس في منظومة التطوير والتدريب للكوادر البشرية.

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ويركز البرنامج التدريبي على المهارات والعلوم الأمنية والإدارية، وتقديم التمارين والتطبيقات المتصلة بمهارات أعمال السجون، وزيارات ميدانية للتعرف على الإجراءات الإدارية في الإصلاحيات، وتعزيز المفاهيم التطبيقية لحقوق الإنسان في السجون.