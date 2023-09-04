انت الان تتابع 4 إرشادات في حالات الزحام أثناء العمرة والزيارة.. "الحج" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة، إلى اتباع 4 إرشادات في حالات الزحام أثناء العمرة والزيارة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن من الإرشادات العامة للتعامل مع الزحام "تجنب التدافع، وارتداء الكمامة، والتريث والتأني، والالتزام بتوجيهات الأمن".

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