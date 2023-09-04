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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 6:59 صباحاً

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، قرارًا بتكليف عبدالرحمن بن عايض آل مناع، مديرًا لمكتب تعليم شمال خميس مشيط، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له، وفق الأنظمة والتعليمات. من جانبه أعرب "آل مناع" عن شكره وتقديره لمدير التعليم بمنطقة عسير، وللقيادات التربوية في الإدارة، على هذه الثقة الكريمة. وأكد أن تحقيق أهداف التعليم، وتطوير البيئة المدرسية والإدارية، على رأس أولوياته؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويكون عند حسن الظن، واعدًا ببذل كل الجهد لما يحقق تطوير ورقي العمل الإداري. يُذكر أن "آل مناع" يُعَد من الكفاءات الإدارية والتعليمية ذات الخبرة؛ حيث شغل في آخر منصب إدارة لمكتب التعليم بوادي بن هشبل. من جانبهم هنّأ منسوبو ومنسوبات مكتب تعليم شمال خميس مشيط، "آل مناع"؛ سائلين الله تعالى له التوفيق، وأن تسهم هذه الثقة في الارتقاء بدفع المسيرة التعليمية لتحقيق العديد من الإنجازات ودعم مسيرة النماء ورقي وتطور منظومة التعليم وفق رؤية المملكة 2030.

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