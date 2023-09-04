"الأرصاد" تستعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 7:08 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الإثنين، ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف. وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 45 مئوية بحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95%.

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