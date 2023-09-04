انت الان تتابع إشارات التنبيه.. 4 إرشادات من "المرور" تجنبك مخاطر الطريق أثناء الهطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الإدارة العامة للمرور السعودي، إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار والسلامة.

وأوضحت "المرور"، أن عند هطول الأمطار يجب "ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، وفي حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه، وتمهّل وخفّف السرعة، وتجنّب برك المياه وتجمعاتها".

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