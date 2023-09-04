انت الان تتابع إنذاران باللون الأصفر لرابغ وجدة.. "الأرصاد": أتربة مثارة والرؤية تتدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 7:47 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، إنذارين باللون الأصفر كليهما في نطاق مكة المكرّمة؛ حيث يخص أحدهما رابغ والآخر جدة. وأوضح المركز أن الإنذار الصادر لرابغ يبدأ اليوم عند الساعة الثالثة وينتهي في العاشرة مساءً؛ حيث يتوقع -بمشيئة الله تعالى- أتربة مثارة يصاحبها رياحٌ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم. وأبان أن الإنذار الأصفر في جدة يتوقع معه أتربة مثارة بتأثيرات مصاحبة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم؛ حيث يبدأ اليوم عند الساعة الثالثة ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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