شاهد "معشوقات القبة السماوية لدى العرب" بالعين المجردة.. صورة يقربها "الزعاق"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 8:28 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن ألمع الكواكب هو الزهرة "نجمة الصبح"، وألمع النجوم الشعرى "المرزم"، وأشهر النجوم سهيل، والثلاث سنشاهدها بالعين المجردة قبيل شروق الشمس. ولفت إلى أنه يمكن رؤية كوكب الزهرة في الشرق؛ بينما الشعرى وسهيل بالجهة الجنوبية؛ مشيرًا إلى أن هذه الثلاث معشوقات القبة السماوية لدى العرب. وأوضح "الزعاق"، في فيديو عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن كوكب الزهرة المسماة بنجمة الصبح، لا تشاهَد قاطعةً الأفق من الشرق للغرب كحال الأجرام السماوية الأخرى؛ لأنها تقع بيننا وبين الشمس، ولا تشاهَد إلا قبيل شروق الشمس شرقًا أو بُعَيد مغيبها غربًا. وتابع: "طوال الأشهر الثلاثة المقبلة سنشاهدها بالعين المجردة شرقًا".

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