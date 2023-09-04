انت الان تتابع التكامل بين الأسماك والنبات.. "الري" تُحَقق نجاحًا في مزارع "الأكوابوتيك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 8:44 صباحاً

حققت مزرعة صويدرة النموذجية بالأحساء التابعة للمؤسسة العامة للري، المعايير الفنية اللازمة لاعتماد مزارع الأكوابونيك؛ حيث مُنحت شهادة إنتاج عضوي معتمدة (HY30006/SA) للمحاصيل الورقية؛ مما يؤكد التزامها بالزراعة العضوية لجودة وسلامة المنتجات. وأوضحت المؤسسة، أن مزارع الأكوابونيك تتمثل في استخدام مياه الاستزراع السمكي في ري المزروعات، وتتبنى التكامل بين الأسماك والنباتات بما يُعرف (بالأكوابونيك)، وهذا النموذج الزراعي المستدام يعزز من جودة المحاصيل ويحسّن إنتاجية مياه الري وإنتاج الورقيات والأسماك، مع الحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية وحدة المساحة، وتوفير أكثر من 90% من مياه الري مقارنة بالزراعة التقليدية، مع التزام تام بعدم استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية. وأكدت المؤسسة تبنيها لهذه الممارسات المستدامة للزراعة النموذجية، لتحسين الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة وتحسين إدارتها بفعالية، من خلال استخدام أساليب زراعية متطورة وطرق ري حديثة، وتقديم نموذج إرشادي متميز للمزارعين، للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة.

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