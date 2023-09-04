احذروا العمى.. أسباب بالجملة لـ "نزيف العين" تبرزها "سعود الطبية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 8:53 صباحاً

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم العيون، أن نزيف العين هو نزيف الدم داخل الحجرة الأمامية للعين، وليس من الجفن المحيط بالعين أو الوجه. وأوضحت المدينة، أن من أسباب نزيف العين إصابات العين والأورام المؤثرة فيها، وتشوّهات الأوعية الدموية للعين، وتهيج والتهاب قزحية العين، وارتفاع ضغط الدم، والعقاقير الدوائية التي تؤثر في تخثر الدم، ودخول الأجسام الغريبة أو الشظايا للعين. وأشارت إلى أن هناك أعراضاً لنزيف العين؛ منها: ظهور بقع الدم بشكل واضح على البياض وتجمُّع الدم داخل الجزء الأمامي للعين يصاحبها عدم وضوح الرؤية، وحساسية ضد الضوء في بعض الأحيان، محذرةً من المضاعفات وأبرزها فقدان البصر والعمى وضعف البصر وفقدان العين. ونصحت بعلاج نزيف العين، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وعلاج الالتهابات، وإيقاف الأدوية المميعة للدم -بعد استشارة الطبيب-، وعلاج الأورام، واستئصال الأجسام الغريبة أو الشظايا جراحياً.

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