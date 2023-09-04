"إدارة الأزمات" بإمارة مكة يهيب بالجميع تجنّب مجاري السيول وتجمعات المياه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 10:53 صباحاً

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه. وأشار المركز إلى تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل. واستند مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، في تحذيره على التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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