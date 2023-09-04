الجنرال "نغيما" يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًّا للجابون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 10:57 صباحاً

أدى الجنرال أوليغي، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسًا "انتقاليًّا" للجابون. وكان الجيش الذي استولى على السلطة في الجابون في وقت سابق؛ قد قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية. وقالت السلطة العسكرية بعد استيلائها على الحكم وعزل الرئيس علي بونغو، إنها ستشكل تدريجيًّا مؤسسات انتقالية، مع التعهد بوفاء الجابون بجميع التزاماتها المحلية والدولية. وتعهد الجنرال "نغيما" بإعادة تنظيم مؤسسات السلطة في الدولة وجعلها أكثر ديمقراطية.

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