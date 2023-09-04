ضمن مبادرة أخضر مكة.. حملة لتشجير أكثر من ١٢٠٠ مسجد وجامع بالقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 10:59 صباحاً

دشّنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، ضمن مبادرة أخضر مكة، حملة تشجير الجوامع والمساجد بالمحافظة. وتمّ تدشين مبادرة التشجير بالجامع الكبير بالمحافظة والاستفادة من المياه الرمادية في ري الأشجار. وتستهدف الحملة تشجير أكثر من ١٢٠٠ مسجد وجامع بالمحافظة. من جهته، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة بالإنابة المهندس وليد بن ابراهيم آل دغيس، أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، فهي تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء. وأوضح آل دغيس، أن الحملة تسهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير. يأتي ذلك بهدف حماية البيئة والحد من التلوّث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

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