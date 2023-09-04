"الغذاء والدواء": هذه الأطعمة فقيرة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم ويجب التقليل منها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 12:01 مساءً

نصحت هيئة الغذاء والدواء بضرورة تقليل الأطعمة الفقيرة من العناصر الغذائية؛ لاحتوائها على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وانخفاض نسبة الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم فيها. وأوضحت الهيئة أن شراب النكتار ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية فقيرة جدًا من العناصر الغذائية، وتحوي نسبة عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية. وأضافت في إنفوجراف على حسابها في "إكس" أن هذه الأطعمة منخفضة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، ويُنصح بالتقليل منها قدر الإمكان.

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