انت الان تتابع ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يستقبل شحنات سامسونج الثقيلة لمصنع "المتقدمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل شحنات ثقيلة مخصصة لشركة سامسونج الكورية بإجمالي 16 شحنة، عبر رصيفي 11 و12 بالميناء؛ لتنفيذ مشروع إنشاء مصنع لشركة "المتقدمة للبتروكيماويات" في مدينة الجبيل الصناعية؛ بما يعزز التوسع في صناعة البتروكيماويات، ويسهم في زيادة نمو الناتج الوطني، إضافة إلى خلق الفرص الوظيفية، وتوطين التقنية.

ويأتي استقبال هذه الشحنات الثقيلة تأكيداً لتطور أداء ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وازدياد قدرته على مناولة الحمولات الثقيلة اللازمة لبناء المصانع الوطنية بانسيابية فائقة، بما يعكس نجاح الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في رفع كفاءته التشغيلية عبر مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء، التي كان أبرزها مشروع إعادة تهيئة الطرق والساحات وإنشاء طرق جديدة، إضافة إلى مشاريع إضافية لتأهيل المستودعات وتحديث الأجهزة والمعدات، فضلاً عن إطلاق مشروع وطني رائد لتموين السفن بالوقود.

وسيضيف ذلك قيمة اقتصادية كبرى للموانئ السعودية، ويعزز من إمكانيات ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، كونه يُعد أكبر الموانئ الصناعية بالشرق الأوسط، ويضم أرصفة بعدد قياسي يبلغ 34 رصيفًا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 70 مليون طن.

وسيسهم ذلك في ترسيخ دور الميناء كحلقة وصل رئيسة في سلسلة التوريد المحلية، مما يمكنه من أداء دور كبير في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيس وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.