انت الان تتابع "الآسيوي": مباريات الأندية السعودية والإيرانية على أراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 2:02 مساءً

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين: إن جميع المباريات بين المنتخبات والأندية السعودية والإيرانية سوف تلعب على أساس نظام الذهاب والإياب في ملاعب البلدين بعد أن كانت تلعب في ملاعب محايدة. وبين الاتحاد القاري أن هذا التطور جاء في أعقاب الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني، الإثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه. وقبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع الفرق السعودية والإيرانية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذه الخطوة التاريخية، وأشار إلى أنها تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين.

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