حكم مصري يُجري عملية جراحية لتنظيف الركبة بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 2:09 مساءً

أجرى الحكم المصري المعروف رضا الجوهري، عملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف الداخلي والخارجي للركبة، في أحد المستشفيات بالرياض. وكان يعاني "الجوهري" من قطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة مع خشونة في الركبة؛ حيث شعر بآلام شديدة خلال الفترة الماضية. يُذكر أن "الجوهري" هو حكم درجة ثانية بالاتحاد المصري.

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