نائب أمير مكة يلتقي مدراء التعليم بمكة وجدة والطائف

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم مديرَ عام للتعليم بالمنطقة محمد المدخلي ومدير عام التعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي ومدير تعليم الطائف الدكتور سعيد الغامدي.

واستمع إلى شرح عن الآليات والخطط التي صاحبت انطلاقة العام الدراسي والتي نفذتها إدارة تعليم مكة المكرمة حيث تم تجهيز 2484 مدرسة يدرس بها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، وفي الإدارات الثلاث (مكة -الليث -القنفذة) تم تنفيذ أكثر من 3800 برنامج للاستعداد والتهيئة للأسبوع الأول من الدراسة واستفاد منها ما يزيد عن 120 ألف طالب وطالبة.

وحرصت خطة البرامج التشغيلية والتعليمية على تنفيذ 202 برنامجًا تدريبيًا ضمن المشروع التطويري المهني الصيفي، والذي استهدف 5000 موظف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في مكة، الليث، والقنفذة، بواقع 40 ألف ساعة تدريبية. كما استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال تعليم الطائف التي تزامنت مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إضافة إلى المشاريع ومن أبرزها تدشين 8 مبانٍ تعليمية يستفيد منها أكثر من 5500 طالب وطالبة، وتحويل 21 مدرسة لمدرسة طفولة مبكرة.

كما نفذت الإدارة برامج صيفية لشغل أوقات الطلاب والطالبات في فترة الصيف استهدفت ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة، كذلك تم تدريب 5500 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات خلال فترة الصيف، وفي جانب النقل المدرسي تمت تهيئة 980 حافلة، لنقل ما يزيد عن 14 ألف طالب وطالبة، وصاحب ذلك تدريب 300 سائق على وسائل السلامة.