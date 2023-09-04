"الحياة الفطرية" تشدد على منع عرض الكائنات المصيدة أو بيع منتجاتها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 3:51 مساءً

شدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على منع وحظر عرض الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة خارج المركبات، أو على الانترنت، أو على الطرقات العامة، أو أي وسيلة عرض كانت. كما أكدت على منع الأنظمة في المملكة بيع هذه الكائنات (المصيدة) أو منتجاتها، أو مشتقاتها دون ترخيص من المركز، كما يشمل ذلك تصديرها أيضاً. ونبّه المركز كذلك على ضرورة التزام كل حامل ترخيص صيد بري بوضع الكائنات البرية المصيدة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد، وإبرازها للمفتشين أو للجهة الأمنية المعنية.

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