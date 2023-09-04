"المسعد" يترأس ندوة افتراضية بعنوان: "تطوع الشباب والمسؤولية المجتمعية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 4:18 مساءً

ترأس عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، اليوم الاثنين، ندوة افتراضية بعنوان: "تطوع الشباب والمسؤولية المجتمعية"، وذلك احتفاءً بيوم منظمة التعاون الإسلامي للشباب 2023، ضمن الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري الإسلامي للشباب والرياضة التي تترأسها المملكة. وبدأت الندوة بكلمةٍ ألقاها "المسعد" تحدث فيها عن أهمية التطوع، وأثره على نمو البلدان، مبيناً أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكاتف، وأن المملكة قد وضعت العمل التطوعي ضمن رؤيتها 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التطوع يعد سلوكاً حضارياً، وفرصة لتطوير المجتمعات ونموها وازدهارها. وتضمنت الندوة استعراضاً لجهود وزارة الرياضة في مجال العمل التطوعي، وما قامت به من أعمال تطوعية، احتفاءً بيوم منظمة التعاون الإسلامي، والمتمثلة ببرنامج "بادر في ملاعبنا" التطوعي، والذي أقيم في لقاء الاتحاد والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، إلى جانب برنامج خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، بالتعاون مع هيئة شؤون الحرمين الشريفين.

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