انت الان تتابع حسم الأمر .. " راموس" ينضم إلى إشبيلية الإسباني لمدة موسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 4:31 مساءً

أعلن إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" يوم الاثنين ضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لمدة عام واحد . وقال النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": توصلنا لاتفاق لضم سيرجيو راموس بعقد لمدة عام .. مرحبًا بك في إشبيلية". وكان إشبيلية توج بطلاً للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت عقب تغلبه على روما الإيطالي 4-1 بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. يشار إلى أن راموس صاحب الـ37 عاماً حمل ألوان اشبيلية موسم 2004/2005، قبل انتقاله إلى ريال مدريد والذي استمر معه حتى 2021 قبل اللعب لعامين مع باريس سان جيرمان. الجدير ذكره أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من تمثيل نادي اتحاد جدة الذي توصل إلى اتفاق معه قبل أن يدخل إشبيلية ويخطف توقيع اللاعب. ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الإسباني لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي ولونس الفرنسي.

كانت هذه تفاصيل خبر حسم الأمر .. " راموس" ينضم إلى إشبيلية الإسباني لمدة موسم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.