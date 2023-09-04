انت الان تتابع "بر العارضة" تصرف الكفالة الشهرية لـ682 أسرة بتكلفة 296650 ريالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 4:42 مساءً

أنهت جمعية البر بالعارضة، صرف مشروع الكفالات الشهرية "السلة الغذائية" لشهر أغسطس 2023م, حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 682 أسرة بتكلفة بلغت 296650 ريالًا. ويعد مشروع الكفالة الشهرية أحد أهم مشاريع الجمعية المستمرة الذي يتم صرفه شهرياً للأسر الأشد حاجة, من أيتام وفقراء معدمي الدخل وكبار السن والعاجزين بحيث يتم صرف المشروع عبر إرسال أكواد صرف على جوالات المستفيدين ويصرفونها عبر متسودع المواد الغذائية من خلال نظام إلكتروني يضمن سلامة عمليات الصرف ويسهل على المستفيد دون عناء مراجعة الجمعية. ويقوم المشروع على تبرعات فاعلي الخير والمحسنين من أفراد ومؤسسات، سائلين الله أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.

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