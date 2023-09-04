انت الان تتابع أمير حائل يُثمن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 4:55 مساءً

ثمّن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين، بالشراكة المتميزة مع قطاع الأعمال في المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والوفد المرافق له، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومدير فرع الصندوق بالمنطقة فيصل بن أحمد الجريفاني. وأعرب الأمير عبدالعزيز عن تطلعاته بأن تسهم جهود الصندوق في خدمة أبناء وبنات منطقة حائل، وتمكينهم من الفرص الوظيفية في ميدان العمل. من جهته كرّم أمير حائل، شركة "السليمي" بجائزة "القلم"؛ نظير إسهامها في توظيف الكوادر الوطنية. وتطلع إلى أن يشارك رجال الأعمال بالمنطقة، في توظيف أبنائها لتكوين القدرة الاقتصادية. وتابع: "كل ريال يُنفَق في توظيف الوطن هو اقتصاد عائد لهم، وكل ريال يخرج خارج هذا الوطن نخسره ونخسر القدرة في تنمية الحركة الاقتصادية التي تنمي أبناء الوطن"، وفي ختام الزيارة تسلم تقريرًا عن أعمال الصندوق. HASOOBI

كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يُثمن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم التوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.